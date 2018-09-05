Госсекретарь США Майкл Помпео открестился от авторства статьи о "движении сопротивления" в Белом доме

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Майкл Помпео, занимающий должность госсекретаря Соединенных Штатов Америки, опроверг предположение, согласно которому именно он является автором анонимной статьи, опубликованной в газете The New York Times, передает Reuters. Статья посвящена якобы действующему в Белом доме "движению сопротивления", которое пытается противодействовать политике президента Дональда Трампа.

"Это не моя (статья)", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США, находящийся с визитом в Индии. Помпео также подверг критике руководство газеты за то, что она предпочла "анонимный вариант" в изложении ситуации внутри американской администрации. "Им не следовало этого делать", тем более если в газете считают изложенное в статье верным, добавил госсекретарь.

Помпео также обвинил СМИ в попытке подорвать доверие к администрации Трампа. Эту ситуацию он считает "очень тревожной".

Аналогичное заявление сделал и вице-президент США Майк Пенс, который тоже открестился от статьи, произведшей эффект разорвавшейся бомбы, пишет The Guardian.

В среду The New York Times опубликовала статью, автором которой якобы является сотрудник американской администрации высокого ранга, не раскрывший своего имени. Он утверждает, что в Белом доме действует некое "движение сопротивления" Трампу, к которому относится и он сам, сообщает ТАСС. По словам автора статьи, "многие чиновники высокого ранга" в администрации США "прилежно работают над тем, чтобы не допустить реализации частей его (Трампа. - Прим. ТАСС) повестки и наихудших намерений". Это движение, говорится в статье, по сути саботирует те решения Трампа, которые считает неправильными и вредными, в том числе попытки наладить отношения с Россией.

Самого Трампа автор статьи описывает как аморального и чуждого демократическим принципам человека, для которого характерны опрометчивые и непродуманные действия.

По словам автора статьи, участники "сопротивления" рассматривали план передачи власти вице-президенту (такой механизм предусмотрен 25-й поправкой к Конституции), но в итоге отказались от его реализации.

Сразу же после этой публикации, как сообщила позже газета The Washington Post, президент Дональд Трамп и его помощники приступили к поискам автора анонимной статьи. По сведениям газеты, статья вызвала у президента приступ "вулканического гнева и привела его в безмерную ярость". Он расценил ее как предательство и сообщил доверенным лицам, что подозревает сотрудников, занимающихся вопросами национальной безопасности или работающих в министерстве юстиции.

Статья поразила многих сотрудников Белого дома, отмечает The Washington Post. Они отменили свои рабочие встречи и занялись поисками ее автора. Помощники анализируют языковые конструкции, которые использовались в материале газеты, чтобы попытаться распознать личность автора или хотя бы выяснить, в каком ведомстве он работает. А пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс обратилась к "трусливому коллеге" с просьбой "сделать единственный правильный поступок в этой ситуации - подать в отставку".

По словам источника газеты, "проблема президента состоит в том, что многие люди" в его администрации могли бы написать эту статью. "Вы не можете свести это к одному человеку. Все пытаются, но это невозможно", - считает представитель Белого дома. Как отмечает издание, президент "чувствует себя особенно уязвимым" и испытывает "сильное чувство паранойи".

Трамп высмеял статью про "движение сопротивления" в Белом доме как "подлую анонимку". Он также резко отозвался о редакции The New York Times. "Им не нравится Дональд Трамп, а мне не нравятся они - как очень недобросовестные люди". Президент США выразил сомнение в том, что статья действительно была написана сотрудником Белого дома.

Если "подлый аноним" действительно существует, The New York Times должна "немедленно выдать его правительству в целях национальной безопасности", считает Трамп.

Он также косвенно подтвердил своим "твитом" версию про развивающееся у него чувство паранойи. "Глубинное государство и левые, а также их приспешники из "фейковых" СМИ сходят с ума и не знают, что еще предпринять… Я осушаю болото, но болото сопротивляется. Не беспокойтесь, мы одержим победу!" - написалпрезидент в Twitter. Отметим, что термин "глубинное государство" используют в США сторонники теории заговора. Они утверждают, что существует скоординированная группа чиновников, влияющих на государственную политику без оглядки на демократически избранное руководство. В окружении Трампа этот термин обычно применяют для обозначения сотрудников разведки и органов исполнительной власти, которые, в частности, влияют на политику через утечки информации в СМИ.

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