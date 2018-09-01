Рубль резко ускорил падение из-за "дела Скрипалей"

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Курс российской валюты стал быстро снижаться на фоне очередной порции обвинений, выдвинутых западными странами в адрес руководства РФ. В ходе вечерних торгов рубль обновил максимумы с марта 2016 года, передает "Интерфакс".

Доллар США и евро ускорили рост на "Московской бирже", а рубль обвалился к бивалютной корзине на опасениях усиления антироссийских санкций, связанных с "делом Скрипалей".

Курс доллара США составил 69,45 рубля в 19:00, что на 1,2 рубля выше закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов доллар достигал отметки 69,64 рубля впервые с марта 2016 года. Евро стоил 80,67 рубля, поднявшись на 1,28 рубля.

Ранее в ходе торгов евро достигал 80,85 рубля впервые с 1 марта 2016 года. Бивалютная корзина подорожала на 1,24 рубля - до 74,5 рубля.

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Как отмечают эксперты, рубль резко ускорил падение к доллару и евро сразу после открытия американских торгов в связи с усилением распродаж рублевых активов на фоне рисков введения новых антироссийских санкций, связанных, в том числе, с отравлением в марте этого года бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. На этом фоне индекс "чистых" цен облигаций федерального займа (ОФЗ) RGBI обвалился к уровням начала декабря 2016 года, снизившись на 0,65%, до 131,97 пункта, а курсы доллара и евро за несколько минут взлетели к максимумам с марта того же года.

Добавим, определенную опасность для курса рубля представляет и неожиданное снижение нефтяных цен. Это произошло из-за данных о росте запасов бензина в США, хотя резервы нефти снизились больше ожиданий. Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени уменьшилась на 1,71% - до 75,95 доллара за баррель.

Напомним, 5 сентября британская полиция назвала имена двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в мартовском отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Причем у Лондона есть серьезные доказательства вины россиян, которые, по британским данным, являются сотрудниками военной разведки РФ и использовали вымышленные имена. Следователям удалось отследить перемещения подозреваемых в районе проживания Скрипалей, а также найти следы боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", которым отравили потерпевших, в номере гостиницы, где останавливались подозреваемые.

В России в очередной раз отвергли все обвинения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стеснялась в выражениях, называя позицию Лондона "зазеркальем", "театром абсурда" и "адской каруселью, у которой нет ни конца, ни начала".

Впрочем, мировая общественность отнеслась к выводам британского следствия очень серьезно. "В совместном заявлении США, Франция, Канада и Германия присоединились к Великобритании, заявив, что атака была почти определенно одобрена на высоком уровне в руководстве (России)", - сказал представитель британского премьер-министра Терезы Мэй Джеймс Слэк.

Лидеры этих стран выразили "полное доверие" британской оценке, заключающейся в том, что два подозреваемых в отравлении в Солсбери были сотрудниками ГРУ (ныне Главное управление Генштаба ВС РФ).

В четверг Лондон без обиняков возложил ответственность за подготовку химатаки в Солсбери на президента России Владимира Путина, который "контролирует, финансирует и направляет" военную разведку России (ГРУ), сотрудники которой и подозреваются в этом преступлении. А днем ранее посол США в Великобритании Вуди Джонсон назвал инцидент в Солсбери "актом агрессии на британской земле".

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