Комментарий премьер-министра Юри Ратаса на тему подозрения в государственной измене

Дата публикации: Сегодня, 17:18 Просмотрено: 98

Комментарий премьер-министра Юри Ратаса на тему задержания двух мужчин по подозрению в государственной измене:

Foto: prospekt.ee

«Задержание двух граждан Эстонии по подозрению в государственной измене вызывает глубокое беспокойство. Государственная измена – одно из тягчайших преступлений, оно означает тайную и враждебную деятельность, предательство всех жителей Эстонии и доверия со стороны наших союзников.

Обнаружение государственной измены несомненный результат серьезной и профессиональной работы контрразведки Эстонии и других компетентных учреждений. Сегодняшняя новость служит однозначным сигналом: однажды каждый виновный будет найден, и за каждым подобным деянием последует наказание.

Нам еще только предстоит выяснить масштаб ущерба, нанесенного Эстонскому государству. Я благодарю полицию безопасности, командование Сил обороны и прокуратуру за проделанную добросовестную работу и желаю им и другим учреждениям успехов в дальнейшей работе по этому делу. Окончательные выводы сможем сделать только после выяснения всех подробностей.

Эстония выбрала прозрачный подход, согласно которому случаи работы на враждебные государства и спецслужбы предают огласке. Иногда это тяжело и больно, но такой подход подтверждает силу нашего общества и способность к решительным действиям».

Valitsus.ee