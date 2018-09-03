Президент Франции рассказал о мечте Путина развалить ЕС

Дата публикации: Вчера, 09:44 Просмотрено: 107

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью шведскому телеканалу SVT назвал развал Евросоюза мечтой российского лидера Владимира Путина, хотя и признался, что постоянно контактирует и с ним и испытывает к президенту РФ уважение.

"Я уважаю Владимира Путина и являюсь одним из тех, кто считает, что мы вместе с Россией должны выстроить новую архитектуру безопасности - мы нуждаемся в подобной дискуссии вместе с Россией. Но мечта Владимира Путина - демонтаж Евросоюза", - заявил Макрон (цитата по газете "Ведомости").

Ведущая программы рассказала Макрону о том, что лидер ультраправой, призывающей к выходу из ЕС партии "Демократы Швеции" Йимми Окессон в эфире национальной радиостанции отказался выбирать, кого бы выбрал в качестве ориентира - президента Франции или России.

Макрон в ответ заявил, что лидер партии не знает, "в каком порядке должны идти ценности и политические интересы", если не видит разницы между Францией - страной ЕС, уважающей права человека - и лидером "не столь развитой в этом вопросе" России, которая "не может быть образцом для шведов".

Отвечая на вопрос о возможности выхода Швеции из ЕС, Макрон подчеркнул, что не видит будущего этой страны вне европейской системы ценностей. При этом президент Франции отметил, что Швеция, расположенная на северной границе Европы, входит в зону геополитического риска.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выступление Макрона, заявил, что Россия заинтересована в процветании Евросоюза, а отношения между ними "изрядно подморожены" "не по инициативе России", передает "Интерфакс".

"Поскольку Евросоюз является основным торгово-экономическим партнером России по объему, но ему стремительно наступает "на пятки" Китай, то, конечно, и президент об этом также говорил, мы заинтересованы в том, чтобы пространство Евросоюза было развивающимся, процветающим, предсказуемым и стабильным", - сказал Песков.

Он отметил, что Путин неоднократно говорил о готовности России нормализовать отношения с ЕС "в тот момент, когда такую готовность проявит Брюссель. По некоторым вопросам двусторонние отношения продолжаются, в том числе в сфере энергодиалога, добавил пресс-секретарь.

Ранее политики, политологи и зарубежные СМИ не раз высказывали мысль о том, что развал ЕС и выход из него Великобритании на руку Путину и России. Об этом рассуждали, в частности, бывший посол США в России Майкл Макфол, американский миллиардер Джордж Сорос, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.

СМИ писали, что в интересах российского правительства ослабить в первую очередь Германию и канцлера Ангелу Меркель, поскольку эта страна является наиболее стабильным и влиятельным членом ЕС. Выдвигалась версия, что Россия собирается воспользоваться темой беженцев. Напомним, на востоке Германии уже бушуют антимигрантские протесты.

www.newsru.com