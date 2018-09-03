Два случая стрельбы в США - в Калифорнии и Алабаме: ранены 10 взрослых и 7 подростков

Дата публикации: Вчера, 09:40 Просмотрено: 99

В Соединенных Штатах произошли два инцидента со стрельбой за сутки - в штатах Калифорния и Алабама. В общей сложности получили ранения не менее 17 человек, в том числе подростки.

По меньшей мере десять человек ранены в результате нападения неизвестных в городе Сан-Бернардино (Калифорния), сообщает в понедельник, 3 сентября, телеканал Los Angeles Daily News.

Пострадавшие доставлены в три близлежащих больницы. Трое раненых находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме. Пока неизвестно, кто именно и по какой причине открыл огонь. В районе, где произошло ЧП, ведут борьбу конкурирующие криминальные группировки. Однако неясно, идет ли в этом случае речь о переделе сфер влияния, или же произошел конфликт на бытовой почве.

Как сообщает Fox News со ссылкой на полицейский департамент Сан-Бернардино, уже установлено, что в инциденте принимали участие несколько подозреваемых, которые вели огонь из нескольких пистолетов и винтовок. Они скрылись с места преступления. Ведется поиск нападавших.

Еще один случай стрельбы произошел накануне в городе Бирмингем (штат Алабама). Шестеро подростков получили огнестрельные ранения в результате огня, открытого неизвестным у ночного клуба. Еще один несовершеннолетний повредил ногу, когда началась паника, и люди стали спасаться бегством. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на полицию.

Состояние одного из раненых врачи считают критическим, жизнь остальных пострадавших вне опасности.

По данным расследования, стрельба была открыта в ходе ссоры двух мужчин у одного из ночных клубов в центре города. Все пострадавшие стали случайными свидетелями конфликта.

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