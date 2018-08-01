Возбуждено уголовное дело для расследования деятельности члена оппозиции в Нарве

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Если в начале августа стало известно, что в отношении деятельности ряда принадлежащих к коалиции депутатов Нарвского горсобрания возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции, то теперь прокуратура возбудила уголовное дело и в отношении деятельности находящегося в оппозиции в Нарвском горсобрании Антса Кутти.

Foto: antoshka.ee

Касающееся Кутти сообщение о преступлении поступило от главы находящейся у власти в Нарве фракции «Нарва — наш дом» Алексея Воронова, который также находится под следствием. Воронов отметил, что Кутти, бывший одновременно членом Нарвского горсобрания и членом совета Нарвского музея, трижды голосовал на заседаниях горсобрания за выделение музею денег на сумму 9,5 млн евро.

Согласно уставу горсобрания, Кутти не имел права участвовать в обсуждении и принятии решения по акту, с которым в его случае был связан конфликт интересов, и должен был воздержаться, заявил Воронов. В направленном прокуратуре сообщении он попросил проверить деятельность Кутти и выяснить, не содержатся ли в ней признаки преступления. Воронов также отметил, что перечисленные в сообщении факты полностью совпадают с подозрениями, предъявленными бывшим нарвским центристам, и что если в отношении Кутти не будет возбуждено следствие, можно будет говорить о политически мотивированной полицейской деятельности.

Вируская окружная прокуратура сообщила BNS в понедельник, что для проверки обстоятельств возбуждено уголовное дело на основании заявления Алексея Воронова, но подозрение пока никому не предъявлено.

BNS