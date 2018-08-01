В саксонском Хемнице повторились беспорядки недельной давности, снова десятки задержанных

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Стражи порядка задержали не менее 300 человек во время субботних демонстраций в германском городе Хемниц (федеральная земля Саксония) 1 сентября. Такие данные приводятся на официальном сайте местной полиции, передает ТАСС.

"Полиция задержала около 300 человек. По всей видимости, они пытались внедриться в группу сторонников партии "Альтернатива для Германии". Полиция предотвратила столкновение различных групп", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе протестов произошли многочисленные столкновения с полицией.

Стражи порядка также уточнили число участников различных митингов в городе - 9,5 тыс. Ранее сообщалось о 8 тыс. демонстрантов. Их безопасность обеспечивали 1,8 тыс. правоохранителей.

Митинги и марши протеста против преступности среди беженцев, организованные партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), антиисламским движением ПЕГИДА и праворадикальным объединением "За Хемниц", собрали около 4,5 тыс. человек. Не менее 3,5 тыс. пришли на акцию против ксенофобии, которая состоялась под девизом "Сердце вместо ненависти" по инициативе примерно 70 общественных организаций, профсоюзов и некоторых политических партий, включая старейшую в стране Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и Левую партию.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что беспорядки в Хемнице шокируют, а нацистские приветствия на улицах германских городов - позор для страны. С такой позицией дипломат выступил в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild.

"Мои европейские коллеги в четверг во время встречи министров иностранных дел в Вене очень часто поднимали эту тему", - сообщил он. Глава МИД отметил, что "как жестокое убийство, так и отвратительные нападения на прохожих шокируют". "Все преступники должны ощутить жесткость правового государства", - считает Маас.

"Что я, разумеется, четко даю понять - большинство граждан Германии считают такие нападения неприемлемыми, они открыты миру и толерантны", - подчеркнул он. Министр указал на то, что, "если речь заходит о ксенофобии, правом экстремизме и расизме, на Германию по праву особенно критически смотрят".

"Если на наших улицах сегодня снова показывают нацистские приветствия, то это позор для страны", - отметил он. Маас призвал немцев "не смотреть в сторону", а "показать лицо против неонацистов и антисемитов".

Протесты в Хемнице вспыхнули еще 26 и 27 августа после того, как в ночь на 26 августа в городе от ножевых ранений скончался местный житель. По данным следствия, их ему нанесли два мигранта из Сирии и Ирака, которые были впоследствии арестованы.

После убийства в центре Хемница на акцию протеста против преступности среди мигрантов собрались около 800 человек, в том числе ультраправые. Акция переросла в беспорядки, которые повторились и на следующий день.

В свете критики бездействия полиции во время первых двух дней беспорядков (26 и 27 августа) правоохранительные органы Саксонии в минувшую субботу приняли в этот раз повышенные меры безопасности. Помощь им оказали коллеги из других федеральных земель. Дежурили сотни стражей порядка, в том числе конная полиция. В небе кружили вертолеты, наготове стояли водометные машины и даже броневики, центр города был перекрыт для движения транспорта.

Полиция особо опасалась, что активисты черного блока столкнутся с ультраправыми. Однако крупных столкновений удалось избежать. Имели место лишь небольшие стычки, когда левые попытались прорваться к участникам демонстрации, организованной правым движением "За Хемниц".

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