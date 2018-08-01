Культурная столица Европы получит из госбюджета Эстонии 10 млн евро

Дата публикации: Вчера, 10:04 Просмотрено: 126

Как сообщает портал rus.err.ee, правительство 30 августа на своем заседании решило, что тот город Эстонии, который будет выбран в качестве культурной столицы Европы в 2024 году, получит на реализацию поставленных перед ним целей из госбюджета до 10 млн евро.

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"Правительство приняло решение, что государство изъявит готовность вложить до 10 млн евро, при условии, что по крайней мере половина суммы бюджета города — культурной столицы Европы должна быть направлена на реализацию внутренних проектов", - сказал министр культуры Индрек Саар.

Саар привел в пример ситуацию, когда выбранный в качестве культурной столицы Европы города планирует бюджет в размере 20 млн евро и по меньшей мере половина этой суммы должна быть направлена на реализацию внутренних проектов.

Это условие было поставлено в связи с тем, чтобы у городов не возникло желание инвестировать эти средства в больших размерах, а они вкладывали бы средства в культурные события и проекты, подчеркнул Саар.

О своем желании баллотироваться на звание культурной столицы Европы из всех городов Эстонии объявили Тарту, Пярну, Нарва и столица острова Сааремаа — Курессааре.

Источник: rus.err.ee