Таммисте не согласен с позицией Ратаса по нарвским центристам, но покидать партию не намерен

Дата публикации: Сегодня, 12:28 Просмотрено: 169

Как сообщает портал rus.err.ee, вернувшийся из отпуска мэр Нарвы Тармо Таммисте сказал, что хотя он не разделяет позицию правления Центристской партии, согласно которой восемь депутатов, подозреваемых в коррупции, должны были покинуть горсобрание, он не собирается по их примеру выходить из партии.

Foto: compas.ee

"Я - член Центристской партии, я из нее не выходил и никто меня не принуждал это сделать, - сказал Таммисте в интервью корреспонденту газеты "Северное побережье", которое было опубликовано в четверг, 30 августа. - Не нужно поднимать шум. Делая такие большие шаги, нужно подумать и о том, что будет после".

Вместе с тем Таммисте сказал, что он не согласен с председателем Центристской партии Юри Ратасом и другими членами правления, которые на голосовании поддержали требование об уходе подозреваемых в коррупции центристов из Нарвского горсобрания.

"По одной причине - я тоже через это проходил. И я тоже не согласился покинуть должность, потому что я не признавал себя виновным", - добавил Таммисте.

Источник: rus.err.ee