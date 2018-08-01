«Эстония 200» не исключает своего участия в выборах в Рийгикогу

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В субботу в нарвском отеле «Европа» собрались жители Нарвы и ближайших мест Ида-Вирумаа, чтобы ознакомиться с задачами и целями движения «Эстония 200», опубликовавшего в начале мая свой манифест под названием «Эстонии 200» нужны смелые лидеры».

Движение «Эстония 200» рассчитывает, что к нему примкнут люди думающие на перспективу, а не обыватели, рассчитывающие на сиюминутную выгоду. Наталья Соболева

В течение последнего месяца, по словам Кристины Каллас, одного из организаторов движения и директора Нарвского колледжа ТУ, подобные собрания прошли в разных городах Эстонии.

Кристина Каллас подтвердила, что целью нового политического движения является поиск и принятие на государственном уровне решений, которые обеспечат развитие Эстонии в течение многих десятилетий. В случае поддержки движения на местах и роста рядов его сторонников (хотя бы до 500 членов, а сейчас в списках 250 человек) появится возможность зарегистрировать новую партию и выйти с ее платформой на выборы в Рийгикогу.

Сегодня, по словам Каллас, в рядах движения состоят преимущественно предприниматели, работники министерств и ведомств, ученые. Преобразования, которые намерена провести в стране зарождающаяся политическая сила, предусматривают едва ли не полную реформу существующей ныне государственной машины управления.

Чтобы было чем гордиться

Итак, что же предлагают лидеры нового движения, обещая в случае поддержки обществом своих идей в течение следующего столетия Эстонии заложить в фундамент развития страны основы стабильности и процветания?

Собственно, все шесть стратегических целей, предложенных движением, продиктованы реальным и долгосрочным вызовом, стоящим перед государством. Как бы ни отмахивались политики от демографических проб-лем (уменьшение и старение населения), преодолевать эти проблемы нужно уже сейчас, принимая сложные решения в самых разных сферах.

Отказываясь от обещаний потенциальным избирателям в виде мелких подачек (как-то: прибавка к пенсии или целевое разовое пособие), движение сосредотачивается на крупных стратегических задачах. В их числе: обеспечение государством качественных услуг (медицинских, образовательных, социальных, транспортного сообщения и т.д.) равномерно по всей странe и каждому налогоплательщику. При этом, считают лидеры движения, большое число услуг, которые требуются людям в повседневной жизни, можно прогнозировать и автоматизировать, в чем хорошим помощником станет наше электронное государство, тоже нуждающееся в основательном обновлении.

Вместо того, чтобы зацикливаться на вопросе ставки подоходного налога, движение предлагает полностью реформировать системы государственного управления, здравоохранения и образования. Важно научиться создавать собственный национальный капитал, а не позволять другим странам инвестировать наши деньги в свою экономику. Пока же в Эстонии многое работает на шведскую экономику, сказала Каллас и добавила, что если в первые десятилетия после восстановления независимости Эстонии этот путь был для страны спасением, то теперь пора работать на себя, поддерживая предпринимательство.

К единой школе

Поскольку многие участники встречи являлись педагогами, то разговор о реформах, назревших в образовании, оказался горячим. Собравшиеся согласились с идеей наделения ответственностью за качество образования не местных самоуправлений (как это происходит сейчас, что вовсе не гарантирует равного старта абитуриентам из столицы и провинции), а государства.

Это значит, что местное самоуправление будет отвечать за учебные учреждения только в хозяйственном, административном плане. Все учебные и методические функции возьмет на себя государство. Оно же будет назначать на руководящие должности, а не местные власти, использующие зачастую эту возможность в собственных политических интересах.

Наличие параллельных обществ в одной маленькой стране члены движения считают ненормальным явлением, избежать которого поможет внедрение такой модели школы, в которой будут учиться вместе дети с разными родными языками. Результаты работающей с 2000 года в Эстонии программы языкового погружения позволяют надеяться, что такое возможно, отметила Каллас.

Есть у нового движения и видение смягчения проблемы безгражданства в Эстонии. Идея состоит в автоматическом присвоении эстонского гражданства детям, родившимся у постоянных жителей Эстонии. Сложнее, призналась Каллас, с проживающими в Эстонии гражданами России. С одной стороны, государство не желает упрощать процесс присвоения своего гражданства, с другой – боится, чтобы в случае чего Россия не использовала бы эту ситуацию так, как в Абхазии.

«Урезать» парламент

Ну, а что же будет, если новое движение в случае участия в кампании по выборам в Рийгикогу не обретет достаточного электората? «Останемся работать на своих местах», - заверила Кристина Каллас, уточнившая, что никто из лидеров движения не желает оставлять основную работу ради постоянного пребывания в Рийгикогу. Насчет работы парламента у членов движения тоже имеются некоторые соображения.

Эстония, говорят они, не так богата, чтобы депутаты ее госсобрания работали в нем круглогодично. Есть пример других небольших стран, например, Швейцарии, где депутаты четыре раза в год участвуют в трехнедельной парламентской сессии, занимаются политикой, так сказать, без отрыва от производства, а сам швейцарский парламент считается самым дешевым в мире. Учитывая реальные вызовы Эстонии, подобное разумно сделать и здесь.

Наталья СОБОЛЕВА