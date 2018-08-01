Яна Тоом: из Центристской партии в Нарве вышли 39 человек

Дата публикации: Вчера, 11:32 Просмотрено: 386

Как сообщает портал rus.err.ee, с начала кризиса, связанного с выдвижением подозрений в коррупции против нескольких депутатов центристской франкции в Нарвском горсобрании, партию покинули по собственному желанию 39 человек.

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Об этом сообщила глава Нарвского округа центристов Яна Тоом в интервью службе новостей "Радио 4".

"С начала этого кризиса из Центристской партии в Нарве вышли 39 человек. В понедельник было [заседание] правления, и выход этих 39 человек из партии был подтвержден", - сказала Тоом.

По ее словам, в основном речь о сотрудниках Нарвского водоканала, которым руководит бывший глава центристской фракции в горсобрании Алексей Воронов.

"По большей части, это сотрудники Narva Vesi. Это Нарвский водоканал, там руководит Алексей Воронов, председатель бывшей центристской фракции в горсобрании", - пояснила Тоом.

Источник: rus.err.ee