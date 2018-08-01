Во втором квартале средняя зарплата в Эстонии выросла на 6,4% до 1321 евро

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Как сообщает портал rus.err.ee, средняя месячная брутто-зарплата во втором квартале текущего года составляла в Эстонии 1321 евро, что на 6,4% больше, чем в том же периоде прошлого года, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Иллюстративное фото.

Аналитики отмечают, что темпы роста зарплат несколько замедлились.

Реальная зарплата, учитываемая с влиянием индекса потребительских цен и указывающая на фактическую покупательную способность, выросла во втором квартале на 3 процента. Ее более медленный рост обусловлен продолжающимся повышением цен на потребительские товары, сообщила во вторник, 28 августа, пресс-служба ведомства.

Среднемесячная зарплата брутто составляла в апреле 1312 евро, в мае - 1298, и в июне - 1354 евро.

Самые высокие зарплаты в Эстонии по-прежнему получают работники сектора финансов и страхования (2192 евро в месяц), а также лица, занятые в секторе информации и связи (2169 евро).

Меньше всего зарплаты у работников, занятых в сфере пошива одежды - 793 евро в месяц.

Источник: rus.err.ee