+Галерея. В Эстонии отметили День шахтера

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Представьте себе состояние отца, когда после вручения ему руководством предприятия награды за доблестный труд, на глазах всего благочестивого общества к нему подбегает его ребенок, обнимает и поздравляет с тем, что работу папы отметили в праздник. Мужики, закаленные в забое, плыли и смущенно смотрели на коллег.

Передовики шахты и разреза «Ээсти Энергия»

Двадцать работников шахты «Эстония» и разреза «Нарва» концерна „Eesti Energia“, а также семь горняков сланцевой шахты «Ojamaa» фирмы Viru Keemia Grupp (VKG) в минувшее воскресенье поднялись на сцену, установленную на территории Эстонского шахтного музея в Кохтла-Нымме, где прошло празднование Дня шахтера. Здесь председатель правления «Eesti Energia» Хандо Суттер и глава VKG Ахти Асманн вручили своим «передовикам капиталистического труда» благодарности и прочие знаки поощрения, в том числе, и материальные. Кроме того, работники шахты «Ojamaa» получили нагрудные значки «Почетный шахтер». Это первые нагрудные знаки шахтерской доблести послесоветского периода. И ничего, что они ведомственные, зато дополняют те, что вручались эстонским шахтерам при «старом режиме».

Выписка из приказа руководителя VKG.

«За профессионализм, ответственное и добросовестное отношение к работе и вклад в развитие предприятия награждаются титулом «Почетный шахтер» работники шахты Ojamaa:

Сергей Анохин - подземный проходчик производственного участка № 1;

Николай Громов - подземный электрослесарь производственного участка № 2;

Олег Лекомцев - горнорабочий очистного забоя производственного участка № 2;

Александр Груздев - подземный проходчик участка вентиляции, ремонта и обслуживания подземных горных сооружений;

Роман Горбатов - подземный слесарь по ремонту участка подземных конвейеров и ремонта;

Леонид Ристаль – электрослесарь комплекса обогатительной фабрики;

Владимир Кочкин – руководитель горноспасательной службы.

Конечно, в советское время государство чтило своих «стахановцев» в масштабах страны. Например, про бригадира проходчиков шахты «Эстония» Энделя Папа в энциклопедии можно прочитать:

Э́ндель Альфре́дович Па́ап (эст. Endel Paap; род. 8 сентября 1938, Хайгри, волость Выру, Вырумаа, Эстония) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда, член Рийгикогу 9-го созыва, почётный гражданин города Йыхви.

В 1979 году указом Президиума Верховного Совета СССР Энделю Паапу было присвоено звание Героя Социалистического Труда за бесперебойное обеспечение топливом в условиях суровой зимы электростанций, снабжающих энергией Ленинград и Северо-запад России[3].

Награды: * Орден Трудового Красного Знамени * Медаль «Серп и Молот» * Орден Ленина * Медаль «Ветеран труда»

Надеяться на то, что в последнее воскресенье августа кто-то из руководства «Eesti Energia» поздравит его с Днем шахтера, Энделю и в голову не могло прийти. А вот о том, что страна – правопреемница СССР, президент которой издал указ о льготах Героям Соцтруда, он прежде подумывал. Теперь говорит, что власти России, вероятно, уже похоронили всех эстонских кавалеров Золотой Медали «Серп и Молот». А он, оказывается, жив – последний эстонский шахтер – Герой Социалистического Труда. Ему 8 сентября этого года исполнится «всего» 80 лет.

Впрочем, Россия – далеко, Эстония – вот она, тут. Руководители концернов акцентировали внимание собравшихся на том, что нынешний День шахтера отмечается в год векового юбилея Эстонии. Они говорили, что отрасль вносит большой вклад в развитие экономики страны. Что так называемый „PÕXIT“ , направленный на сворачивание сланцевой промышленности Эстонии, в ЕС не будет поддержан.

«Сланец нужен сейчас и будет нужен еще долго. Мы здесь с вами встретимся на дне шахтера через 50 лет, когда Эстония будет отмечать 150-летний юбилей», - сказал Хандо Суттер.

Шахтеры слушали его речь очень внимательно, И ждали поздравления от высших лиц государства, в экономику которого они вносят самую солидную лепту. Но… ни высшие лица, даже никто из депутатов парламента, не говоря уже о министрах, их не поздравил. Не было поздравлений и от представителей местных самоуправлений, в бюджет которых предприятия вносят более чем солидный вклад.

Спасибо руководству двух фирм – частной и государственной, что устроили им хорошие концерты: Софии Рубинной и Тани Михайловой. Спасибо, что

подарили развлечения детям. Конечно, для ребятишек самый кайф был в том, что никто не запрещал им лазить по старой горной технике, выставленной на территории шахтного музея.

Папы-шахтеры показывают детям лежащий в вагонетках сланец. И дети узнавают, что это и есть богатство Эстонии, которое добывают их отцы.

Евгений Капов

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