В Свободной партии растет напряженность

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Как сообщает портал rus.err.ee, на состоявшемся вечером в четверг собрании правления Свободной партии о выходе из руководящего органа заявил бывший зампред политической силы Яанус Оянгу.

Foto: rus.err.ee

По данным ERR, на собрании звучали призывы к Андресу Херкелю подать в отставку с поста председателя партии.

Херкель в интервью порталу ERR Uudised подтвердил, что в партии есть определенное недовольство, но не назвал его масштабы.

"Не хочу комментировать, пока у меня не будет информации о том, идет ли речь об отдельных людях или об общем недовольстве в партии.

Сначала предпочел бы поговорить с людьми. Есть разные пути, возможен и созыв внеочередного съезда", - сказал лидер свободников.

Источник: rus.err.ee