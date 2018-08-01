Эстафета Teatejooks помогла в строительстве в Хаапсалу игрового и тренировочного парка для людей в инвалидных колясках

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В Хаапсалу готовятся к открытию приспособленного для людей в инвалидных колясках игрового и тренировочного парка.

Foto: rus.delfi.ee

Парком смогут пользоваться посетители Хаапсалуского неврологического реабилитационного центра, а также жители и гости города.

Этот проект обеспечит важные дополнительные возможности тем, кому в результате несчастного случая или болезни требуется для перемещения инвалидная коляска. Аттракционы парка позволят юным и взрослым колясочникам испытать радость от движения на свежем воздухе. Проходящим восстановительное лечение в Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре пациентам парк позволит сделать тренировки разнообразнее и увлекательнее.

Средства на создание хаапсалуского игрового и тренировочного парка для людей в инвалидных колясках собирали с помощью различных благотворительных проектов. Пожертвования на сооружение парка также призывали делать в рамках состоявшейся 10 мая по всей Эстонии эстафеты Teatejooks. В эстафете приняли участие 12 000 человек – это крупнейшее в стране спортивное мероприятие для детей и молодежи.

«В этом году благотворительная эстафета собрала 3 000 евро пожертвований, направленных на приобретение для парка одного дополнительного аттракциона», - рассказал организатор эстафеты Teatejooks Эрик Палласе.

Эрик Палласе добавил, что организаторы благотворительной эстафеты Teatejooks помнили о возможности оказания помощи в создании парка с того самого времени, как почти десять назад Хаапсалуский неврологический реабилитационный центр впервые предложил идею его сооружения. Собранную за годы сумму организаторы Teatejooks также передали в поддержку строительства парка.

«Помимо собранной в этом году суммы пожертвований, с помощью отзывчивых людей проект Teatejooks собрал за годы еще около 30 000 евро, которые мы также передали в поддержку сооружения хаапсалуского парка. Мы благодарим всех неравнодушных, а также предыдущего руководителя Хаапсалуского неврологического реабилитационного центра Земфиру Таммик, предложившую идею строительства парка, и нынешнего руководителя центра Прийта Ээльмяэ, под предводительством которого этот парк был построен», - отметил Эрик Палласе.

Эстафеты Teatejooks в поддержку утративших способность двигаться детей состоятся и в будущем. В 2019 году 9 мая Teatejooks пройдет уже в 14 раз. Круглый год пожертвования можно сделать, позвонив на благотворительную линию по номеру 900 7777. Каждый звонок равен пожертвованию 7 евро. Деньги также можно перевести на благотворительный банковский счет, указанный на сайте www.teatejooks.ee.

Игровой и тренировочный парк для людей в инвалидных колясках расположен возле хаапсалуского променада. Открытие парка состоится в пятницу, 24 августа, в 11:00.

Эстафету Teatejooks организует MTÜ Tallinnmeeting, занимающееся организацией различных спортивных мероприятий и состязаний. Генеральным спонсором эстафеты является Mesikäpp компании Kalev. Прочие спонсоры: фонд Kultuurkapital, город Таллинн, город Тарту, Rademar и Союз легкой атлетики Эстонии.

Дополнительная информация:

Эрик Палласе