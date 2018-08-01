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РеспубликаИндрек Таранд впервые будет баллотироваться в Рийгикогу

Дата публикации: Сегодня, 12:39 Просмотрено: 90

Как сообщает портал rus.err.ee, об этом он заявил в среду, 22 августа, в прямом эфире интернет-передачи портала новостей вещания ERR.ee.

Индрек Таранд впервые будет баллотироваться в Рийгикогу

Автор: Прийт Мюрк/ERR

По словам политика, он пока не решил, в списке какой партии выставит свою кандидатуру.

Евродепутат также напомнил, что в стенах Рийгикогу будут избраны и следующий президент и еврокомиссар от Эстонии.

"Мои квалификация и опыт подходят для Европарламента, особенно с учетом неписанного правила, что в комиссары приходят из числа депутатов Европейского парламента. Я заинтересован в том, чтобы стать еврокомиссаром, поэтому нельзя исключать, что я буду баллотироваться и в Европарламент", - сказал Таранд.

Источник: rus.err.ee

 

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