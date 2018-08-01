Движение "Эстония 200" создает партию и идет на выборы

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Как сообщает портал rus.err.ee, члены политического движения "Эстония 200" на своем собрании во вторник, 21 августа, приняли решение, что не позднее ноября на базе движения будет создана новая партия, которая пойдет на выборы в Рийгикогу.

Фото: rus.err.ee

Лидер движения Кристина Каллас сказала, что ключевыми словами новой партии являются свобода личности, прозрачность, ответственность каждого, стремление к инновациям, усердие, проэстонская идеология.

"Будем претворять в жизнь этот долгосрочный план, который мы изложили в нашем манифесте. Серьезная проблема эстонской политики - это отсутствие долгосрочного плана", - сказала Каллас.

Она подтвердила, что все, кто хотят внести вклад в развитие Эстонии, могут присоединиться к создаваемой партии.

Движение "Эстония 200" появилось весной этого года с целью повлиять на эстонских политиков, чтобы те составляли более длительные планы, а не только на один избирательный цикл.

Источник: rus.err.ee