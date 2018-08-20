Трамп назвал условия снятия санкций с России

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Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность снятия с России санкций только при условии, если Москва предпримет шаги для совместной работы по Сирии и Украине. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью Reuters.

Он отметил, что рассмотрит возможность снятия санкций только если "они [Россия] сделают что-либо в нашу пользу". Трамп также подчеркнул, что, несмотря на теплую атмосферу на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным, по отношению к России он, по его мнению, ведет себя жестче, чем любой другой президент США, передает РБК.

Трамп может снять санкции, которые наложены по его распоряжению. Остальные были введены конгрессом по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" и могут быть сняты только с его согласия законодательного органа.

В последний раз США вводили санкции против России в апреле. Тогда под ограничения попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Патрушев и другие. Также в черном списке оказались такие российские компании, как UC Rusal, En+ и "Ренова". Bloomberg в первый рабочий день после введения ограничений оценил потери богатейших россиян из-за санкций в $16 млрд.

14 августа конгресс США опубликовал текст законопроекта "Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на РФ". Если документ примут, то семь крупнейших банков России не смогут проводить различные долларовые расчеты через корреспондентские счета в банках США.

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