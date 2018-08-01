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РеспубликаСилы обороны по-прежнему не могут найти испанскую ракету

Дата публикации: Сегодня, 10:40 Просмотрено: 160

Силы обороны все еще продолжают поиски ракеты, которую случайно выпустил испанский истребитель НАТО, но поиски до сих пор не принесли результата.

Силы обороны по-прежнему не могут найти испанскую ракету

Иллюстративное фото.

 

По словам представителя Сил обороны, поиски ракеты проходят при помощи вертолетов разведки с воздуха, а военнослужащие прочесывают территорию в 200 гектаров.

Приказ об окончании поисков пока не поступал. Поиски будут завершены только после поступления соответствующего приказа или обнаружения ракеты. Решение о продолжении поисков должно быть принято в конце этой недели.

Днем 7 августа участвующий в противовоздушной обороне НАТО стран Балтии самолет испанских ВВС Eurofighter около Отепя во время полета над Эстонией по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM. Позже стало известно, что ракета упала на территорию заповедника Эндла.

Силы обороны по-прежнему не могут найти испанскую ракету

 

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