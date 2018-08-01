Алексей Воронов объявил о создании в Нарве новой фракции вместо фракции Центристской партии

ПолитикаАлексей Воронов объявил о создании в Нарве новой фракции вместо фракции Центристской партии
Дата публикации: Сегодня, 10:16 Просмотрено: 179
Как сообщает портал rus.err.ee, на сессии городского собрания Нарвы 16 августа Алексей Воронов объявил о прекращении деятельности фракции Центристской партии и создании новой фракции "Нарва- наш дом", в которую войдут 20 депутатов.
Фото: infosila.ee
В Нарве 13 депутатов объявили о выходе из Центристской партии.
Решения они приняли после того, как правление Центристской партии потребовало от 8 депутатов покинуть горсобрание и муниципальные учреждения.
Этим депутатам Вируская прокуратура 9 и 10 августа предъявила подозрения в коррупции: депутаты не воздержались при голосовании о выделении денег муниципальным учреждениям, в советы которых они входили.
Источник: rus.err.ee
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