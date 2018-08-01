Экс-помощница Трампа тайно записала, как ей предлагали деньги в обмен на молчание

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Бывшая помощница президента США Дональда Трампа Омароса Маниголт-Ньюман опубликовала аудиозапись, которая, по ее словам, подтверждает тот факт, что представители Трампа предлагали ей деньги в обмен на молчание.

Афроамериканка Маниголт-Ньюман передала в распоряжение телеканала MSNBC тайно сделанную аудиозапись своей беседы с Ларой Трамп. Она является женой Эрика Трампа, сына президента США, а также советником избирательного штаба нынешнего главы Белого дома. Запись, по словам Маниголт-Ньюман, была сделана 16 декабря 2017 года, спустя 4 дня после ее ухода из Белого дома.

На записи слышно, как Лара Трамп предлагает экс-помощнице президента, несмотря на ее недавнее увольнение из Белого дома, должность в избирательном штабе и контракт, предусматривающий ежемесячную выплату в размере 15 тысяч долларов. Маниголт-Ньюман в интервью заявила, что считает такое предложение попыткой команды Трампа заставить ее замолчать. По словам женщины, она от него отказалась, передает ТАСС. "Это попытка купить мое молчание, объявить в отношении меня цензуру и откупиться", - отметила Маниголт-Ньюман.

По данным американской прессы, Трамп признался в разговоре со своими советниками, что хотел бы увидеть Маниголт-Ньюман арестованной решением генпрокурора Джеффа Сешнса. Когда об этом спросили Омаросу, она сохранила спокойствие.

"Хорошо. Трамп, как и Никсон, будет выведен на чистую воду. Любой шаг, который он предпринимает против меня, является угрозой для его президентства", - считает Ньюман. Упомянутый ею республиканец Ричард Никсон занимал президентский пост с 1969 по 1974 год. Он стал единственным главой США, который ушел в отставку до окончания срока. Это было вызвано так называемым Уотергейтским скандалом, когда президента заподозрили в причастности к прослушке политических конкурентов из Демократической партии.

44-летняя Омароса Маниголт-Ньюман была со скандалом уволена из аппарата Белого дома несколько месяцев назад. Во вторник в свет вышла ее книга, в которой она, по данным СМИ, крайне нелицеприятно отзывается о Трампе. Экс-сотрудница Белого дома, в частности, обвиняет его в расизме, а также утверждает, что президент является женоненавистником, склонен к нарциссизму и не имеет квалификации, необходимой для того, чтобы занимать пост главы государства.

Она также сообщила, что в 2017 году Трамп "засунул себе в рот" и проглотил некий конфиденциальный документ после встречи со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном в Овальном кабинете. Сам Коэн заявил, что "не видел ничего подобного".

В течение последних дней бывшая помощница американского лидера опубликовала несколько тайно сделанных ею аудиозаписей разговоров с президентом и его подчиненными, что вызвало крайне негативную реакцию со стороны Трампа и членов его администрации. В частности, американский президент назвал Омаросу "чокнутой" и "шавкой".

"Сотрудники Белого дома ее ненавидели. Она была злобной, но не умной", - добавил Дональд Трамп. Юристы предвыборного штаба Трампа подали иск, обвинив Ньюман в нарушении договора о неразглашении конфиденциальной информации.

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