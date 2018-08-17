Украина пообещала представить факты присутствия российских систем РЭБ в Донбассе

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Власти Украину представят партнерам факты присутствия в Донбассе четырех новейших российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые зафиксировала ОБСЕ. Об этом в своем Twitter сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Украина представит подтвержденные СММ ОБСЕ факты появления в Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы международным партнерам на всех уровнях", - говорится в сообщении.

​Как отметили в МИДе, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала в Донбассе четыре новейшие и сложные системы РЭБ, находящиеся на вооружении российской армии. Украинские власти считают, что они "являются свидетельством того, что РФ в очередной раз прибегает к эскалации". Заканчивается пост заявлением о том, что "санкции против государства-агрессора должны быть усилены", сообщает РБК.

15 августа пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт сообщила, что наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали четыре новые российские радиоэлектронные боевые системы на востоке Украины. По ее словам, это является еще одним доказательством того, что российские военные "дирижируют" конфликтом в Донбассе. Москва неоднократно отрицала участие в конфликте на востоке Украины.

В мае советник первого заместителя генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев заявил, что через три года Россия создаст новые комплексы РЭБ. По его словам, новейшая российская техника будет перекрывать все частотные диапазоны, которые были обнаружены в американских ракетах.

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