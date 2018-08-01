Видные нарвские центристы вышли из партии — среди них Воронов, Ефимов и Оленина

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Накануне ряды Центристской партии покинули ее видные нарвские деятели — 13 человек, среди которых председатель фракции центристов в городском собрании Нарвы Алексей Воронов, зампред горсобрания Лариса Оленина и покинувший ряды представительного органа из-за вступившего в силу приговора по уголовному делу Александр Ефимов, передает rus.err.ee.

Foto: Jevgenija Zelenskaja

"Я буду готов вам все рассказать, но после сегодняшней сессии Нарвского городского собрания", — сказал корреспонденту портала rus.err.ee Алексей Воронов.

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб сказал, что в течение его срока это впервые. ”Вчера вечером собралось правление Нарвского округа и, по всей вероятности, единодушия они не достигли”, — сказал Корб Delfi.

Также, по его словам, правление партии не было в курсе, что члена горуправы могут занять столь радикальную позицию. ”Конечно, ранее ходили разговоры, что может вот так вот пойти, но мы не ожидали”, — сказал он и добавил, что правление центристов узнало об уходе из Коммерческого регистра.

По словам Корба, скоро центристы Нарвского округа соберутся, чтобы выбрать новое правление, поскольку некоторые ушедшие из партии входили и в правление округа. ”В пятницу на собрании обязательно обсудим ситуацию и подумаем, что делать дальше”, — добавил политик.

Среди нынешних членов фракции центристов в горсобрании из рядов партии вышли 13 человек. Это Алексей Воронов, Лариса Оленина, Алексей Мяги, Сергей Львов, Илья Федоров, Татьяна Стольфат, Елизавета Чертова (все семеро проходят подозреваемыми по делу о коррупции), Галина Вологдина, Владимир Мижуй, Елена Кавруз, Олев Силланд, Ирина Янович и Екатерина Голубцова.

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