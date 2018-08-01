Корб: центристы готовы начать выстраивать фракцию в Нарве с нуля

Дата публикации: Вчера, 16:10 Просмотрено: 128

Если заподозренные в преступлении центристы Нарвского горсобрания не сложат свои полномочия в руководстве городом, это может привести к ситуации, когда региональную организацию нужно будет строить с нуля, сказал генеральный секретарь партии Михаил Корб.

Foto: Ilmar Saabas

При этом Корб сказал в интервью ERR, что рано опережать события — нужно дождаться собрания руководства нарвского округа в среду, принятые на котором решения получат окончательную оценку на собрании руководства партии в пятницу.

"Последствия учтены. Это будет очень печально. Я благодарен людям, которые развивали организацию в Нарве и поставили ее на ноги. Но если такое происходит, то организацию необходимо выстраивать заново", — отметил Корб и добавил, что если случится так, что подозреваемые в коррупции депутаты не отступят, то им все равно придется покинуть пост, пишет rus.err.ee.

По его мнению, слова коррупция и центристская партия слишком часто звучат вместе, при чем ожидания общественности от партии более высокие, чем в случае других партий: "Очевидно, что это влияет на имидж, а такое нельзя допускать и против этого надо бороться".