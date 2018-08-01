Власти Италии сообщили о гибели 38 человек при обрушении моста в Генуе

Дата публикации: Сегодня, 11:54 Просмотрено: 27

Как сообщает портал rus.err.ee, по меньшей мере 38 человек погибли после того, как в Генуе на севере Италии обрушился мост на автомагистрали A10, сообщили в министерстве внутренних дел. Представители властей допустили, что число погибших может увеличиться.

В Генуе объявили траур по жертвам (Фото: PA/Scanpix)

Среди жертв происшествия – трое несовершеннолетних в возрасте восьми, 12 и 13 лет, сообщает телеканал RAI News 24. Еще 15 человек получили ранения. Несколько человек пропали без вести, передает meduza.io.

В Генуе 14 августа обрушилась одна из секций автомобильного моста Моранди, упав в реку, на железнодорожные пути и на крыши зданий. С моста упали не менее 35 автомобилей.

Организация Autostrade per l'Italia сообщила, что на мосту велись ремонтные работы по укреплению перекрытия виадука. Его начали ремонтировать с 2016 года. Компания отмечает, что расследование обстоятельств трагедии станет возможным лишь после того, как доступ к месту происшествия будет безопасен.

По данным издания Il Giornale, одна из опор моста получила повреждения из-за грозы, которая прошла в Генуе 14 августа. La Repubblica со ссылкой на очевидцев пишет, что в одну из опор ударила молния, после чего мост начал рушиться.

Мост был построен в 60-е годы прошлого века и был известен как мост Моранди. Обрушившаяся секция насчитывала десятки метров длины. По сообщениям, возможной причиной обрушения стала "усталость конструкций", передает Русская служба Би-би-си.

Источник: rus.err.ee