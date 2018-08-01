Пыхьяская окружная прокуратура возбудила дело в отношении Тойво Моораста

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Как сообщает портал rus.err.ee, Пыхьяская окружная прокуратура возбудила уголовное дело для расследования деятельности бывшего руководителя административной службы муниципального предприятия Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Тойво Моораста, приняв за основание подозрения, представленные городским властям.

Тойво Моораст (справа). Фотография 2007 года. Автор: Михкель Марипуу/Eesti Meedia/SCANPIX

Окружная прокуратура возбудила уголовное расследование по статье о нарушении требований к проведению конкурса по госзаказу и предоставления преимущества участнику такого конкурса, а также об уклонении от заключения договора по тендеру с тем, чтобы предоставить кому-либо преимущество. За основу производства также взята и статья о нарушении антикоррупционного законодательства. Подозрений пока никому не предъявлено, сообщил BNS представитель прокуратуры.

Правление TLT, как писал rus.err.ee, в начале августа приостановило трудовые отношения с Тойво Моорастом на основании первоначальных результатов внешней аудиторской проверки, в результате которой возникли подозрения в злоупотреблении служебным положением.

Внешний аудит проводился в течение двух месяцев - с середины мая до середины июля. Правление предприятия на основании полученной в его результате оценки решило провести внутреннее расследование в отношении Тойво Моораста для выяснения, есть ли в его деятельности на посту руководителя административной службы признаки уголовного состава и имелись ли случаи злоупотребления служебным положением.

Источник: rus.err.ee