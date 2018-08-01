Автомобиль врезался в ограждение у британского парламента, несколько человек пострадали

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Как сообщает портал rus.err.ee, легковой автомобиль врезался во вторник утром в ограждение у здания парламента Великобритании, в результате чего пострадали несколько человек.

Полиция оцепила место инцидента. Автор: Reuters/Scanpix

Соответствующее сообщение размещено на странице Скотленд-Ярда в Twitter, сообщает 14 августа ТАСС.

Инцидент произошел в 07:37 по местному времени.

"Находящийся за рулем автомобиля мужчина был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия. Несколько пешеходов получили травмы", - говорится в публикации.

"В настоящее время, как полагает полиция, никто из пострадавших не находится в состоянии, которое позволяло бы говорить об угрозе их жизням", - отмечают стражи порядка.

Источник: rus.err.ee