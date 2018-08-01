Автомобиль врезался в ограждение у британского парламента, несколько человек пострадали

В миреАвтомобиль врезался в ограждение у британского парламента, несколько человек пострадали
Дата публикации: Вчера, 12:40 Просмотрено: 155
Как сообщает портал rus.err.ee, легковой автомобиль врезался во вторник утром в ограждение у здания парламента Великобритании, в результате чего пострадали несколько человек.
Полиция оцепила место инцидента. Автор: Reuters/Scanpix
Соответствующее сообщение размещено на странице Скотленд-Ярда в Twitter, сообщает 14 августа ТАСС.
Инцидент произошел в 07:37 по местному времени.
"Находящийся за рулем автомобиля мужчина был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия. Несколько пешеходов получили травмы", - говорится в публикации.
"В настоящее время, как полагает полиция, никто из пострадавших не находится в состоянии, которое позволяло бы говорить об угрозе их жизням", - отмечают стражи порядка.
Источник: rus.err.ee