Подозрения в коррупции предъявлены еще троим депутатам Нарвского горсобрания, теперь их восемь

ПолитикаПодозрения в коррупции предъявлены еще троим депутатам Нарвского горсобрания, теперь их восемь
Дата публикации: Вчера, 16:26 Просмотрено: 202
Как сообщает портал rus.err.ee, Вируская окружная прокуратура к концу дня 10 августа предъявила подозрения в общей сложности восьмерым депутатам Нарвского горсобрания из фракции Центристской партии.
Foto: rus.err.ee
Под подозрением находятся Алексей Воронов, Лариса Оленина, Илья Федоров, Татьяна Стольфат, Алексей Мяги, Елена Пахомова, Елизавета Чертова и Сергей Львов.
Вируская окружная прокуратура 9 августа предъявила подозрения главе фракции Центристской партии в нарвском городском собрании Алексею Воронову и заместителю председателя городского собрания Ларисе Олениной.
Во второй половине дня круг подозреваемых в коррупции депутатов расширился - подозрения предъявлены также Илье Федорову, Татьяне Столфат и Алексею Мяги. Во второй половине дня 10 августа, подозрения были предъявлены Елене Пахомовой, Елизавете Чертовой и Сергею Львову.
В итоге восемь депутатов под подозрением.
Источник: rus.err.ee
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