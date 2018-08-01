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ПолитикаРатас призвал подозреваемых в коррупции уйти из Нарвского горсобрания

Дата публикации: Вчера, 11:27 Просмотрено: 165

Как сообщает портал rus.err.ee, председатель Центристской партии Юри Ратас считает, что подозреваемые в коррупции депутаты Нарвского горсобрания должны покинуть представительный орган. Лидер фракции центристов в горсобрании Нарвы Алексей Воронов пока об этом ничего не слышал.

Ратас призвал подозреваемых в коррупции уйти из Нарвского горсобрания

Foto: rus.postimees.ee

В пятницу, 10 августа, правление Центристской партии провело заседание, на котором обсудило предъявленные депутатам Нарвского городского собрания подозрения.

По его итогам было принято следующее решение - подозреваемые на время следствия должны приостановить свои депутатские полномочия, а также отстраниться от работы на руководящих постах в городских учреждениях, сообщила пресс-служба Центристской партии.

Председатель Центристской партии Юри Ратас пояснил, что в соответствии с пунктом 14.3 устава политической организации правление постановило, что подозреваемые в использовании должностного положения или обвиненные в уголовном порядке депутаты Нарвского городского собрания, члены Центристской фракции, не могут продолжать деятельность в качестве народных избранников.

Источник: rus.err.ee

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