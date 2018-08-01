Правительство не поддержало проект о десятикратном увеличении штрафов за нарушение Закона о языке

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Правительство в четверг не пришло к единому мнению по вопросу о поправках к Закону о языке, предоставив парламенту разобраться с вопросом — следует ли увеличить взыскиваемый языковой инспекцией штраф за невыполнение предписаний инспекции.

Министерство образования рекомендовало проект не поддерживать, Министерство юстиции, напротив, выступает за то, чтобы поддержать проект, сообщила BNS пресс-служба правительства.

Предлагаемая поправка в Закон о языке предусматривает десятикратное повышение штрафа за нарушение требований к знанию эстонского языка.

Законопроект инициировали депутаты от четырех партий: Тармо Круузимяэ и Прийт Сибул ("Отечество"), Яак Мадисон и Хенн Пыллуаас (EKRE), Мадис Миллинг и Игорь Грязин (Партия реформ), а также Яанус Карилайд и Мярт Сультс (Центристская партия).

Согласно законопроекту, штраф за нарушение языковых требований должен повыситься с нынешних 640 до 6400 евро.

В пояснительной записке отмечается, что поправка улучшит исполнение Закона о языке, мотивируя глав учреждений и предприятий активнее заниматься обучением работников эстонскому языку, а также повысит результативность надзора со стороны Языковой инспекции.

"На встрече с представителем Языковой инспекции совместно отметили, что сегодняшние меры - прописанный в статье 32 данного закона максимальный штраф в 640 евро - отстали от времени", - говорится в документе.

Министерство образования рекомендовало не поддерживать проект, отметив, что цель штрафа — создать мотивацию к выполнению Закона о языке и для этого вполне достаточно суммы в 640 евро. В частности, языковая инспекция такими штрафами наказала руководителей нескольких учреждений, которые игнорировали требование закона о языке.

Повышение суммы Министерство образования считает возможным только по отношению к тем лицам, которые игнорируют или нарушают требования Закона о языке на протяжении долгого времени и штраф в 640 евро их не останавливает.

Министерство юстиции выступает за увеличение штрафных санкций.

Законопроект о внесении поправки в Закон о языке, которая предусматривает десятикратное повышение штрафа за нарушение требований к знанию эстонского языка был зарегистрирован в середине июля.

Комментируя эту инициативу, Тармо Круузимяэ сослался на проблемы, регулярно возникающие с обслуживанием на эстонском языке на предприятиях общественного питания, общественном транспорте, предприятиях сферы обслуживания и в местах, где эстонцы составляют меньшинство населения.

"Поскольку проблема носит широкий характер и санкции со стороны Языковой инспекции пока не дали желаемого результата, Закон о языке необходимо ужесточить", - заявил тогда же отечественник, приведя статистику проверок Языковой инспекции в нескольких магазинах Maxima в Таллинне, по результатам которых большинству продавцов было вынесено предписание о сдаче экзамена на знание эстонского языка.

BNS