Правительство Эстонии поддержало идею ЕС прекратить переводить время

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Как сообщает портал rus.err.ee, правительство Эстонии поддержало идею о прекращении перехода с летнего на зимнее время и обратно по всему Европейскому союзу.

Иллюстративное фото.

По словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, аргументы в поддержку перехода на летнее и зимнее время устарели с течением времени и развитием технологий.

"Важнейшими причинами перехода раньше были экономия электроэнергии и безопасность дорожного движения, однако сегодня энергоэффективные решения уменьшили количество энергии, сэкономленной именно за счет перевода часов, а международные исследования не выявили однозначной связи между переводом часов и количеством аварий на дорогах", - пояснила Симсон. А вот возможное негативное влияние перевода часов исследования как раз подтверждают. Из-за этого сбиваются биоритмы, что влечет за собой проблемы со сном и возможностью сконцентрироваться.

Специалисты сферы образования говорят о том, что перевод часов плохо сказывается на успеваемости учеников.

Правительство разделяет мнение Европейской комиссии, что при этом важно сохранить единый временной режим по всему Европейскому союзу с учетом часовых поясов.

Источник: rus.err.ee