Расписание поездов Elron в западном направлении изменится с 11 августа

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Как сообщает портал rus.err.ee, начиная с предстоящих выходных, с 11 августа, изменится расписание движения поездов в западном направлении; по рабочим дням, для поездок в дневное время на участке Таллинн-Пяэскюла будет необходимо пользоваться автобусами.

Elron. Автор: Pärnu Postimees/Scanpix

Между Таллинном и Пяэскюла вновь будут проводиться железнодорожные ремонтные работы, вследствие чего с 11 августа вводится новое расписание движения. По рабочим дням, на участке Таллинн-Пяэскюла на части дневных рейсов будет необходимо воспользоваться автобусами, утром же и вечером будут обслуживать поезда.

В компании Elron предупредили пассажиров о том, что велосипеды на автобусах не перевозят.

В выходные дни пассажиров будут обслуживать только поезда, и использовать автобусы не придется.

Остановки автобусов будут отмечены стендами в цветах Elron; их расположение с информацией об изменении расписания можно найти на сайте Elron.

Редактор: Артур Тооман

Источник: rus.err.ee