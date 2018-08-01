Пять зарисовок из жизни Эстонии. Малые предприятия в отчаянии, училища выпускают лодырей, работников не найти

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Работодатели в отчаянии. Нехватка рабочих мест заставляет фирмы по всей Эстонии прекращать свою деятельность или ставит под угрозу их будущее, пишет Eesti Päevaleht.

Foto: Madis Veltman

Номер один. "Не знаю, что и делать. Такой ужасной ситуации не было никогда”, — вздыхает владелица расположенного в волости Алатскиви бара Kivi kõrts Айге Таска. Женщина подумывает над тем, чтобы ”прикрыть лавочку” или сократить время работы.

Этим летом для работы в заведении прибыли сезонные рабочие. Они должны были остаться до конца лета, но в один прекрасный день сообщили, что в понедельник больше не выйдут.

”Держать общепит — это как работа на конвейере: если один уходит, то другим тяжелее. Клиенты ведь хотят быстро получить свою еду. В этом сезоне особенно трудно. Не знаю, что будет дальше”, — говорит Таска.

Номер два. На прошлой неделе хозяйка расположенного в Лауласмаа кафе Ott & Matilda Кристийна Алтмяэ написала в соцсетях, что если они не найдут работников, то осенью или зимой будут вынуждены закрыться.

Экономических трудностей у фирмы не наблюдается, но нет персонала: повара, кондитера и работника зала. В качестве одной из причин Алтмяэ называет удаленность от столицы, в качестве другой — отношение молодого поколения к работе. Женщина говорит, что составление графика оказывается тем еще испытанием, поскольку всем постоянно нужно ходить на всякие фестивали и дни рождения. ”У них другие трудовые привычки”, — констатирует Алтмяэ.

Номер три. Хозяйка бара и кафе-кондитерской в городе Валга Анне Пармас говорит, что и они все время страдают от нехватки рабочих рук. Вернее, желающие есть, но их уровень оставляет желать лучшего. Это касается и выпускников Валгаского профтехучилища. ”Молодые люди, которые приходят оттуда, не способны работать самостоятельно, им нужна только большая зарплата. Хотят мало работать и много получать”.

Один из работающих у Пармас поваров ранее является преподавателем в училище, но ушел, поскольку не могу ”учить тех, кто не хочет ничему учиться”.

”Это проблема общества. Мы всех гладим по головке. Каждого алкаша, даем ему инвалидность. Они больны. Похоже, это в Эстонии сейчас мода такая. Как быстро я или вы попадете к врачу? А алкаш получит все томографии и исследования, потому что он инвалид”, — рассуждает Пармас.

Номер четыре. Владелец отеля Wesenbergh в Раквере Мярт Отс считает проблему нехватки рабочей силы самой большой проблемой своей фирмы. Он уверен, что с момента восстановления независимости страны люди стали намного хуже относиться к работе. Особенно плохо, по его словам, обстоят дела с выпускниками профтехучилищ. Мужчина не понимает, почему правительство выступает за жизнеспособность регионов и тамошнего предпринимательства, но ничего для этого не делает, ведь налоги одинаковы как в Капа-Кохила, так и Таллинне, в то время как рынки совершенно разные.

Номер пять. Мызе Яэнеда повезло чуть больше: слаженная команда которая работает уже давно. Но что будет, когда они начнут выходить на пенсию? — переживает исполнительный директор Энно Муст. Молодежь, которая приходит в коллектив, надолго не задерживается, с удивлением обнаружив, что работа действительно трудная, что ее нужно выполнять от звонка и что бывают довольно напряженные моменты.