Минюст США назвал имена россиян, задержанных ФБР за крупное мошенничество

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Минюст США назвал имена четверых россиян, задержанных по делу о крупном мошенничестве. Посольство РФ в США обратилось в Госдепартамент за разъяснениями.

Имена пятерых задержанных, среди которых как минимум четверо россиян, - Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Минюста США Николь Навас Оксман. По ее словам, Суверина задержали 30 июля в Бостоне, Лисицкого, Ливадного и Тупикина - первого августа, а Дедусева - на следующий день.

В Генконсульстве России в Нью-Йорке агентству сообщили, что узнали о задержании одного из россиян от его родственников в первых числах августа, когда он пытался вылететь из Бостона в Цюрих.

Посольство РФ в США внимательно следит за развитием ситуации вокруг задержания ФБР российских граждан, говорится на официальной странице Facebookдиппредставительства.

"Обратились в Госдепартамент за разъяснениями по данному факту. Запросили информацию о местонахождении арестованных. Работаем над установлением прямой связи с задержанными, чтобы убедиться в соблюдении их законных прав. При необходимости окажем им консульскую помощь", - сказано в сообщении ведомства.

Русская служба BBC со ссылкой на прокуратуру Южного округа Нью-Йорка 25 июля сообщала о причастности Дедусева, Ливадного, Тупикина и Лисицкого к мошенничеству и отмыванию денег. По данным телерадиовещательной корпорации, семеро россиян входят в состав преступной группы из 25 человек. Мошенники выдавали себя за автодилеров и коллекционеров и рекламировали на известных аукционных и специализированных сайтах классические автомобили, выставленные на продажу.

Когда покупатель решался приобрести автомобиль, его направляли в подставную транспортную компанию, на счет которой он должен был перевести деньги, после чего она якобы доставит ему машину.

Полученные деньги члены преступной группы снимали со счета порциями по 10 тысяч долларов, чтобы не вызвать подозрений у банков, и переводили в страны Восточной Европы. Покупатель оставался без денег и автомобиля. Схема действовала с ноября 2016 года, по ней мошенники причинили потерпевшим материальный ущерб в сумме более 4,5 миллиона долларов. На момент публикации материала Русской службой BBC упомянутые россияне находились на свободе и были объявлены в в розыск.

Среди обвиняемых также пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое - Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан; также среди обвиняемых есть люди с гражданством США и Турции.

Накануне сообщалось о задержании сотрудниками ФБР США в период с 1 по 3 августа четырех россиян, подозреваемых в отмывании денег и преступном сговоре с целью мошенничества. Генконсульство РФ направило запрос в ФБР с просьбой предоставить доступ к задержанным россиянам.

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