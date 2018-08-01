Кандидат в конгресс США заявила об атаках российских хакеров на ее сайт

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Кандидат в конгресс США от Демократической партии Табита Иснер заявила о том, что неизвестные хакеры попытались взломать ее сайт. Она утверждает, что атаки осуществлялись из России, о чем сообщает издание Business Insider.

Табита Иснер, которая баллотируется в конгресс в штате Алабама, заявила, что в середине июля хакеры предприняли 1400 попыток взломать сайт ее избирательной кампании. По ее словам, проверка показала, что по меньшей мере 1100 атак было совершено с российских IP-адресов, а также серверов на Украине и в Казахстане. Как сообщает Associated Press, кандидат затрудняется назвать причину атаки. По ее словам, хакеры, вероятно, пытались лишь создать ей дополнительные причины для беспокойства.

Иснер утверждает, что хотя взломать сайт так и не удалось, она попыталась привлечь внимание правоохранительных органов к проблеме. Однако в управлении ФБР в Алабаме отказались помочь ей, заявив, что не знают, как это сделать. В ФБР, в свою очередь, не подтвердили и не опровергли факт разбирательства по данному поводу.

Заявление кандидата прозвучало на фоне утверждений американских спецслужб о том, что Россия может попытаться повлиять на выборы в конгресс, которые должны пройти ближайшей осенью. О хакерских атаках заявляли и нынешние депутаты от Демократической партии - Клер Маккаскилл и Джинна Шахин. Обе считают кибератаки реакцией на их жесткую позицию в отношении Кремля.

В июле Минюст США опубликовал список из 12 человек, которые являются сотрудниками российского Генштаба (бывшего ГРУ), участвовали в кибератаках и причастны к вмешательству в американские выборы. Их обвинили заочно в заговоре против американских властей, краже личных данных и отмывании денег.

Список Минюста обсуждали на встрече в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп. Глава российского государства тогда заявил, что допросить подозреваемых можно лишь в том случае, если американские следователи прибудут в Россию. При этом Путин выразил заинтересованность в допросе ряда американских граждан, которых в Москве подозревают в противоправной деятельности. В Белом доме на это предложение ответили отказом.

Между тем администрация президента США разработала дополнительные меры, направленные на более эффективное противодействие хакерам, связанным с Россией, Китаем, Ираном и КНДР и угрожающим стратегически важной инфраструктуре Соединенных Штатов.

По словам источников, наиболее обеспокоены подрывными действиями хакеров Госдеп, Пентагон и Министерство финансов. В июне группа советников президента заявила, что страна должна подготовиться к "катастрофическому отключению электроэнергии", вызванному кибератаками, а отвечающие за инфраструктуру компании признали, что им нужна дополнительная помощь в противодействии хакерам со стороны федерального правительства, включая военных.

Новые меры предполагают более активное взаимодействие с другими странами для поиска и задержания хакеров, подозреваемых в кибератаках, Также планируется шире использовать возможности их ареста по линии Интерпола, замораживания активов и персональные санкции.

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