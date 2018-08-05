В Швейцарии разбился самолет времен Второй мировой войны, на котором возили туристов. 20 погибших

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Самолет с двумя десятками людей на борту потерпел крушение в субботу в Швейцарии, все пассажиры погибли, сообщает РИА "Новости". Генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело.

По информации полиции швейцарского кантона Гризон, речь идет о самолете типа Junkers времен Второй мировой войны марки JU52 HB-HOT, построенном в 1939 году и прозванном "Тетушка Ю". Владельцем самолета является общество друзей швейцарской военной авиации. У ассоциации есть еще два реконструированных самолета этого типа.

Самолет разбился на высоте 2540 метров около пика Сеньяз. Junkers вылетел из Локарно в сторону военного аэродрома в Дюбендорфе в субботу вечером. По данным RTS, самолет возвращался после двухдневной экскурсии в кантон Тичино. На его борту находилось 17 пассажиров и три члена экипажа.

Полиция Граубюндена на пресс-конференции в воскресенье подтвердила гибель всех 20 человек - 11 мужчин и девяти женщин. Большинство из них выходцы из немецкоязычной части Швейцарии, а также из франкоязычного кантона Во и Нижней Австрии. Возраст погибших от 41 до 84 лет.

Исходя из траектории падения самолета, полиция исключила возможность его столкновения с другим летательным аппаратом, также маловероятной представляется возможность взрыва на борту.

Как отмечается, у самолета не было "черного ящика", что затруднит ход расследования случившегося.

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