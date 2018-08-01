Оппозиция: власти Венесуэлы могут воспользоваться неудачным покушением на Мадуро для закручивания гаек

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Попытка покушения на президента Венесуэлы может стать для властей поводом усилить давление на политических противников. Такое предположение, как передает ТАСС, содержится в заявлении оппозиционного движения "Широкий фронт свободная Венесуэла".

"Мы предупреждаем о попытке правительства использовать случившееся, чтобы отвлечь внимание общественности в стране и за рубежом от социального и экономического кризиса, подвергнуть уголовному преследованию тех, кто законным и демократическим путем возражает ему, усилить репрессии и систематическое нарушение принципов правового государства и защищать себя вместо того, чтобы защищать народ от голода", - говорится в заявлении.

По мнению венесуэльской оппозиции, необходимо разобраться, что случилось в Каракасе. "Еще нужно выяснить, действительно ли это было покушение, случайность или еще какая-то из версии, которые обсуждают в социальных сетях", - считают авторы заявления.

Покушение на Николаса Мадуро с использованием нескольких беспилотников со взрывчаткой было совершено в субботу в момент, когда глава государства выступал в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Беспилотники были обезврежены. Семеро сотрудников силовых структур получили ранения, Мадуро и члены высшего руководства страны не пострадали.

Власти Венесуэлы уже задержали шестерых человек, которые "могут быть ответственными" за неудачное покушение на президента страны Николаса Мадуро. Об этом в воскресенье сообщил в своем Twitter венесуэльский журналист Роман Камачо со ссылкой на собственные источники.

"Двое молодых людей были арестованы в штате Баринас предположительно за то, что они связаны с атакой на проспекте Боливара. Брайан Хесус Оропеса Руис по кличке "Поэт" и Янни Фабиана Перния Коронель, известная как "Мария", были задержаны сегодня на шоссе на пути в штат Тачира. Они были доставлены в СЕБИН", - написал журналист. Штат Тачира находится на западе страны, на границе в Колумбией.

Он также добавил, что еще "четверо молодых людей были арестованы в районе проспекта Боливар вчера". "Они находятся под стражей, проводится идентификация их личностей", - подчеркнул Камачо.

Президент Мадуро позднее в обращении к нации сообщил о задержании нескольких участников покушения, а также обвинил в причастности к произошедшему власти Колумбии.

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