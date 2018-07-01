Москвичей решили напугать отменой выборов мэра в случае низкой явки

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Предвыборный штаб Сергея Собянина начал тренинги по агитации для муниципальных депутатов. Заместитель начальника штаба, глава столичного исполкома "Единой России" Олег Смолкин провел первый инструктаж, потребовав начать агитацию с дворов, "где дома уходят под реновацию". В мэрии полагают, что там живет более лояльное население, которое обеспечит большую явку. При этом в методичках, которые были розданы депутатам, сообщается, что в случае низкой явки прямых выборов мэра "просто не будет". Об этом пишет "Коммерсант".

Как сообщили в штабе Сергея Собянина, волонтерами штаба стали более тысячи муниципальных депутатов, для которых был проведен инструктаж. Заместитель руководителя штаба, глава исполкома московского отделения "Единой России" Олег Смолкин попросил глав бюджетных учреждений, которые также являются депутатами, не проводить встречи с избирателями на территории больниц и центров социального обслуживания, что отмечалось в прошлом году во время муниципальной кампании в Москве. Основные рекомендации были связаны с агитацией, которую депутаты должны будут вести среди москвичей.

Подчеркивалось, что агитацию нужно проводить в первую очередь в тех дворах, дома которых попадают в программу реновации: по мнению чиновника, там проживает более благожелательная часть электората. Также депутаты должны отправиться в те дворы, где горожане "более позитивны и лояльны". "Может кому-то показаться, что кампания достаточно скучная, победитель предопределен, но на самом деле, поверьте, Москва - очень сложный город. Кампания, какой бы она ни казалась, на самом деле - насыщенная и сложная", - подчеркнул Смолкин. На жалобу одного из местных депутатов о том, что люди требуют назвать конкретные площадки реновации, Смолкин предложил "брать пожелания" и заявлять, что "скоро все определится".

Депутатов снабдили методическими материалами, призванными разъяснить необходимость выборов мэра. Так, депутатам предлагается говорить, что работа детских садов, школ, поликлиник, строительство метро и дорог зависит от решений, которые принимает мэр, а сами выборы являются конкурентными: свои кандидатуры выдвинули представители ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России". При этом о регистрации Михаила Балакина, которого Мосгоризбирком зарегистрировал лишь по решению суда, там ничего не сказано.

Кроме того, в методичках подчеркивается, что в России всего десять городов, жители которых выбирают мэра прямым голосованием, и "если на выборы придет мало людей, то следующих выборов просто не будет - их заменят на назначение главы города". Также рекомендовано напоминать избирателям, что теперь можно голосовать до 22:00 и за пределами Москвы.

Эксперты отмечают, что выборы мэра сейчас выглядят скучно и носят референдумный характер, поэтому властям необходимо увеличивать явку и доносить до горожан информацию о том, как будет реализована программа Собянина в районах. Однако если депутаты не будут подготовлены, то эти встречи могут нанести больше вреда, чем пользы.

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