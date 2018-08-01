Сенат США одобрил военный бюджет с выделением 250 миллионов на помощь Украине

Дата публикации: Сегодня, 10:53 Просмотрено: 29

Сенат США вслед за палатой представителей одобрил оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в размере 716,3 млрд долларов, в котором предусмотрено выделение 250 миллионов долларов Украине на укрепление обороноспособности. Документ был одобрен в ходе голосования в Сенате 1 августа подавляющим большинством голосов - 87 против 10, сообщает сайт Конгресса США.

"Документ, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий и содействии участия в программах обмена информацией", - сообщает на своей странице в Facebookпосольство Украины в США.

Теперь утвержденный обеими палатами Конгресса документ должен подписать президент США Дональд Трамп. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели - до конца августа, отмечает Military Times.

Оборонный бюджет США на 2018-й финансовый год предусматривал помощь Киеву в размере 350 миллионов долларов. Так, в июле в Пентагоне заявили, что выделили 200 миллионов долларов на оборону. В 2017 году на эти цели было отпущено 150 млн долларов.

В целом с 2014 года Вашингтон оказал Киеву помощь в сфере безопасности на сумму более чем 1 млрд долларов, указывали в Пентагоне. Кроме того, в 2018 году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 миллионов долларов.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину. В Кремле считают, что это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

В целом базовый бюджет Пентагона составит 639 млрд долларов, еще 69 млрд пойдет на поддержание военных операций США за рубежом.

Новый оборонный бюджет предусматривает повышение зарплаты военным на 2,6%, модернизацию воздушного и морского флота США, а также противоракетной обороны.

В частности, на "преодоления кризиса в военной авиации" решено выделить 40,8 млрд долларов, на строительство 12 новых кораблей и двух подлодок - 22,7 млрд долларов.

Кроме того, как отмечает The Daily Mail, документ предусматривает выделение Пентагону 65 млн долларов модернизацию ядерного арсенала США путем разработки нового "маломощного" ядерного оружия.

17,7 млрд долларов пойдут на оснащение военнослужащих современным оборудованием, 23,5 млрд долларов - на ремонт "изношенных военных строений и другой армейской инфраструктуры".

Законопроект также ограничивает военное сотрудничество США с Россией и запрещает поступку самолетов F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от намерения закупать российскую ракетную систему С-400.

www.newsru.com