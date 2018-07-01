Международный аэропорт Мюнхена второй день работает с перебоями

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Международный аэропорт Мюнхена в воскресенье работал с перебоями после того, как накануне был временно закрыт один из терминалов. Об этом сказано в опубликованном в воскресенье заявлении оператора аэропорта, передает ТАСС.

"Из-за закрытия терминала 2 в Мюнхене продолжаются отмены и задержки рейсов", - говорится в нем. "Кроме того, увеличивается время ожидания в том, что касается работы терминала в целом", - отметили в аэропорту. Авиапассажирам рекомендуется заранее осведомляться о статусе рейсов.

Между тем, общее количество отмененных полетов на данный момент составило 330, примерно 700 пассажирам пришлось провести ночь в воздушной гавани. При это в Германии совсем недавно начались летние каникулы, когда тысячи немцев отправляются на отдых, поэтому аэропорт Мюнхена в эти дни традиционно переполнен.

Терминал номер 2 был закрыт с 06:45 (07:45 по Москве) после того, как полиция получила информацию о том, что неизвестная женщина проникла в зону безопасности. На протяжении примерно пяти часов стражи порядка обыскивали здание в ее поисках, а также проверяли его на предмет опасных вещей. В конечном итоге тревога была отменена.

По данным правоохранительных органов, женщина прошла через сканер и отправилась дальше еще во время проверки ее ручного багажа. Затем она вернулась обратно, видимо, за ним, и по не выясненным пока причинам оказалась в зоне, вход в которую запрещен посторонним. Личность виновницы хаоса установлена, но она не была задержана и находится на свободе.

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