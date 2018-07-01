Численность заключенных в Эстонии понизилась до 2600 человек

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Численность заключенных в Эстонии по состоянию на середину июля понизилась до 2600 человек.

По состоянию на прошлую неделю больше всего заключенных было в Тартуской тюрьме - 934. В Вируской тюрьме было 853, а в Таллиннской 671 заключенный. В арестантских по состоянию на прошлую неделю насчитывалось 129 задержанных.

В тюрьмах насчитывалось 20 несовершеннолетних, 123 женщины, 153 человека в тюрьме открытого типа и 40 заключенных пожизненно.

Под криминальным надзором находились 4182, в том числе 564 досрочно освобожденных, 1207 приговоренных к общеполезным работам и 155 находящихся под электронным надзором.

BNS