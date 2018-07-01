Пало уходит из правительства и политики

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Министр предпринимательства и ИТ Урве Пало сообщила в понедельник, что уходит из правительства и Социал-демократической партии.

«Сегодня заканчивается важный этап в моей жизни. Вчера я вышла из Социал-демократической партии, а сегодня подала премьер-министру заявление об отставке», - написала Пало в социальных сетях.

«Я уже некоторое время думала об уходе из политики и мне кажется, что этот час настал. Благодарю всех — вас было очень много — за это замечательное, деловое и довольно напряженное время. Надеюсь, что мы еще встретимся», - написала Пало.

«Я ухожу с хорошими чувствами. Мы с коллегами в партии, Рийгикогу и министерстве много сделали. Мы трудились ради более дружелюбной к людям, открытой Эстонии. Мы отстаивали лучшие транспортные и интернет-сообщения и честную конкуренцию. Помогали со стороны государства развивать предпринимательство по всей Эстонии. И я уверена, что работа продолжится. Когда я 12 лет назад решила вступить в ряды социал-демократов, я не догадывалась, что так столько времени проведу в политике. Это было захватывающее, богатое на вызовы время», - написала Пало.

Она отметила, что намерена вернуться в Рийгикогу до конца срока, истекающего следующей весной.

«Я буду находиться в Рийгикогу до конца действия моего мандата и не буду баллотироваться на следующих выборах Рийгикогу. Скорее всего, после этого я вновь вернусь в предпринимательство», - заключила Пало.

BNS