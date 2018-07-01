Почти вся центральная часть Балтийского моря в сине-зеленых водорослях

Дата публикации: Сегодня, 11:02 Просмотрено: 105

Почти всю центральную часть Балтийского мора занимают сине-зеленые водоросли, говорится в обзоре Шведского института метеорологии и гидрологии.

В этом году концентрация сине-зеленых водорослей в Балтийском море может быть самой высокой за всю историю наблюдений, пишет Postimees со ссылкой на TVNet. Водоросли покрывают море от берегов Польши до Стокгольма и Финляндии.

Выше всего их концентрация у берегов Дании, а также в Рижском и Ботническом заливах.

У латвийского побережья водоросли в субботу были замечены в северной Курземе.

Массовому размножению водорослей способствовала длительная жаркая и солнечная погода. Температура воды в Балтийском море местами на 5 и больше градусов выше нормы.

BNS