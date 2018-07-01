Силы обороны просят грибников и ягодников быть внимательными вблизи мест проведения учений

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Силы обороны напоминают, что на территории учебных полигонов и вблизи мест проведения военных учений необходимо соблюдать действующие требования безопасности и ограничения передвижения.

Фото с сайта rus.DELFI.ee

Военные учения проводятся на территории учебных полигонов круглогодично, поэтому ограничения в передвижении могут действовать и летом в период сбора грибов и ягод. Силы обороны не препятствуют передвижению по территории учебных полигонов в том случае, если там не проводится никаких учебных действий.

Чтобы избежать случайного попадания гражданских лиц на территорию учебных полигонов сил обороны, граница территории обозначается бело-красными или жёлто-красными столбами. На каждом столбе имеется небольшая чёрная стрелка, которая указывает направление, в котором расположена территория полигона. Часть столбов оснащена табличками с номером телефона для получения дополнительной информации и пометкой о границе учебного полигона.

Во время проведения боевых стрельб, подрывных работ и других опасных для жизни действий на флагштоки вывешиваются красные флаги, закрываются подъездные дороги и в случае необходимости выставляется караул, распоряжения которого необходимо всегда выполнять.

При въезде на территорию учебных полигонов расположены информационные стенды с данными о планах проведения учений, когда нахождение на территории полигона является опасным для жизни. Информация о планируемых учениях предоставляется местным самоуправлениям, также вся подробная информация доступна по адресу harjutusvali.mil.ee.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ СИЛ ОБОРОНЫ