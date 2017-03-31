В Вашингтоне задержана россиянка по обвинениям в незарегистрированной деятельности на территории США

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Гражданка России Мария Бутина задержана в Вашингтоне по обвинениям в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента, действующего в интересах РФ. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном в понедельник заявлении Министерства юстиции США.

В заявлении утверждается, что Бутина с 2015 года и, возможно, ранее "действовала в качестве агента России на территории Соединенных Штатов, развивая отношения с американскими гражданами и получая доступ в организации, которые оказывают влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов РФ".

Бутина "работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке РФ", обращает внимание американский Минюст. Этот представитель российских властей был в апреле 2018 года включен в санкционный список Минфина США, сказано в заявлении.

Минюст США также отметил, что Бутина имела право находиться и проживать на территории США по студенческой визе и занималась деятельностью в интересах РФ без надлежащей регистрации в министерстве юстиции, что в США карается законом. В заявлении отмечается, что россиянке может грозить до пяти лет лишения свободы, однако она остается невиновной до тех пор, пока ее вина не будет доказана судом.

Также отмечается, что она использовала личные отношения с гражданином США, имеющим влияние на политику Вашингтона.

Судебные слушания по делу назначены на 18 июля в суде округа Колумбия. Россиянке может грозить до пяти лет лишения свободы.

Задержанная спецслужбами США россиянка Мария Бутина не является агентом РФ, заявил ее адвокат Роберт Нил Дрискол.

В профиле на сайте Сноб.ру Мария Бутина называет себя политологом, предпринимателем и общественным деятелем, а также членом правления общероссийской общественной организации "Право на оружие". Она подчеркивает что "защищает интересы законопослушных владельцев гражданского оружия" и мечтает "жить в процветающей, высокоразвитой и лидирующей в мире стране без эмиграции". В графе об участии в скандалах сказано: "по ловле американских агентов и агентурном внедрении Навального".

В англоязычной "Википедии" Марии Бутиной посвящена большая статья, в русскоязычной таковая отсутствует.

В США Мария Бутина имеет тесные связи с Республиканской партией и тоже стала защитником прав на оружие. Американские СМИ ранее также писали о ее связях с Национальной стрелковой ассоциацией (NRA), самым мощным лоббистом оружейной отрасли США.

Имя Марии Бутиной (или ее полной тезки), отметим, всплывало в новостях весной прошлого года, когда в США сорвалась встреча президента страны Дональда Трампа с заместителем председателя Банка России Александром Торшиным. Встреча была отменена в последний момент по инициативе Белого дома.

В статье интернет-издания Yahoo News и в материале испанской газеты El Pais тогда говорилось: "помощница Торшина по особым поручениям Мария Бутина" подтвердила, что Торшин ожидал встречи с Трампом на мероприятии, однако накануне его проведения им "сообщили, что все (мероприятия в формате) "встретиться и поприветствовать" отменены".

В материалах отмечалось, что Торшин является близким союзником президента РФ Владимира Путина. При этом Торшин находится в поле зрения сотрудников международных правоохранительных органов из-за длительного расследования, которое испанская полиция проводит в отношении российского организованного преступного синдиката, известного как Taganskaya.

Один из предполагаемых лидеров группировки, российский бизнесмен Александр Романов, в позапрошлом году признал себя виновным по этому делу в отмывании денег.

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