На саммите в Хельсинки Путин предложил американцам допросить граждан РФ по делу о вмешательстве в выборы

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В ходе первых полномасштабных переговоров вне многосторонних саммитов российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили ряд важных вопросов, включая и один из самых щекотливых для них обоих - о вмешательстве России в президентские выборы в США. Главы обоих государств пришли к единому мнению, что победа Трампа достигнута без участия Москвы. При этом Владимир Путин предложил американским следователям помощь в изучении обстоятельств произошедшего.

Российский лидер сказал Дональду Трампу, что спецпрокурор Роберт Мюллер может запросить возможность допросов граждан РФ в рамках договора 1999 года о взаимной помощи по уголовным делам, передает ТАСС.

"Но в этом случае мы будем ставить вопрос о том, чтобы эти действия были взаимными", - добавил Путин, слова которого приводит "Коммерсант".

Путин также признался, что действительно хотел победы Трампа на выборах, поскольку тот говорил о необходимости нормализации отношений с Россией.

При этом глава РФ подчеркнул, что все обвинения во вмешательстве России в выборы в США рассыпаются в американском суде.

Дональд Трамп поддержал коллегу в этом вопросе. Он заявил, что никакого сговора с Москвой у него не было, а причиной его победы была "блестящая избирательная кампания".

Все разговоры о том, что Россия собирала компромат на Трампа, Путин назвал ерундой и посоветовал выбросить из головы "эту шелуху".

Отметим, что расследование о вмешательствах РФ в выборы в США не только не завершено, но и успешно движется вперед. За два дня до саммита в Хельсинки спецпрокурор США Мюллер назвал имена 12 российских офицеров, обвиняемых во вмешательстве в американские президентские выборы, передает Русская служба BBC.

Владимир Путин, со своей стороны, попросил США оказать помощь в расследовании дела Уильяма Браудера. "По данным нашего следствия, господин Браудер и его деловые партнеры заработали незаконным образом более 1,5 миллиарда долларов. Не заплатили налоги ни в России, ни в США, но деньги эти в США перевели. 400 миллионов долларов направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон. Это официальные данные, которые в их отчетах присутствуют", - сказал президент России.

Обсуждая экономические отношения двух стран, Дональд Трамп отметил, что США будут конкурировать с Россией за европейский рынок энергоносителей. При этом Вашингтон выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2", который позволит перекачивать газ по дну Балтики, в обход Украины.

Президент России в свою очередь заявил, что Москва готова сохранить транзит газа через Украину, если сложившаяся ситуация будет урегулирована в Стокгольмском арбитраже.

Отвечая на вопрос журналистов о Крыме, Путин признал, что позиции двух стран расходятся, но для России "вопрос закрыт".

Трамп сказал во время саммита, что Россия и США вместе виноваты в ухудшении двусторонних отношений. За несколько часов до начала встречи в Хельсинки президент США в своем Twitter написал, что сейчас отношения Москвы и Вашингтона хуже чем когда-либо "благодаря глупости и тупости" прежнего руководства США. На официальном "твиттер"-аккаунте российского МИДа откликнулись на пост Трампа: "Мы согласны".

Стремясь улучшить отношения двух стран, Путин подарил американскому президенту официальный мяч ЧМ-2018, пожелав США успешно провести чемпионат в 2026 году.

В заключение Трамп сообщил, что представители Совета безопасности РФ и Совета национальной безопасности США встретятся, "чтобы продолжить тот прогресс, который мы начали здесь, в Хельсинки".

Напомним, Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.

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