Названный педофилом дайвер задумал засудить Илона Маска

Дата публикации: Вчера, 16:22 Просмотрено: 122

Британский дайвер Верн Ансворт задумался о подаче иска против американского предпринимателя Илона Маска, который назвал его педофилом. Об этом пишет Sky News.

По словам Ансворта, участвовавшего в операции по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде, сам он не видел твитов с оскорблениями от бизнесмена и лишь слышал о них. В то же время на вопрос об обращении в суд он ответил: «Если это то, о чем я думаю, то да».

Мужчина часть года обычно проживает в Таиланде, а окончательное решение по вопросу намерен принять, когда вернется в Великобританию в ближайшее время. Он отметил, что инцидент с Маском еще не исчерпан. Дайвер добавил, что удивился и разозлился после резкого ответа предпринимателя, особенно из-за слов, которые не подтверждены никакими доказательствами.

Ранее сообщалось, что Маск в резкой форме ответил Ансворту, раскритиковавшему его план по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде. Дайвер заявил, что идея о мини-субмарине является пиар-ходом и посоветовал «засунуть эту подлодку куда поглубже». В ответ бизнесмен в своем Twitter назвал оппонента педофилом, отметил, что не видел его на месте инцидента, а вызволявшие детей тайские морпехи «по-настоящему круты». Позднее он удалил свой твит.

Пользователи сети заявили, что разочаровались в предпринимателе. По их словам, называть других педофилами без оснований — отвратительно.

Группа из 12 школьников и их футбольного тренера пошла в пещеру после тренировки 23 июня. Сначала внутри было сухо, но вскоре пошел дождь, и вход затопило. Всех пропавших нашли живыми через десять дней после исчезновения. Они сидели в одном из гротов в четырех километрах от входа. Спасательная операция продлилась до 10 июля, когда на поверхность вывели последних застрявших школьников и тренера.

Lenta.ru