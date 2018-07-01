Турецкая разведка за неделю похитила и доставила в страну трех активистов организации Гюлена

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Национальная разведывательная организация (MIT) Турции доставила в воскресенье с Украины еще одного члена "террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО), передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Сотрудники разведки схватили Юсуфа Инана, который считается "экспертом по СМИ". Его подозревают в организации веб-сайтов и страниц в социальных сетях, при помощи которых совершалась манипуляции общественным мнением в Турции.

Агентство отмечает, что по поручению лидера ФЕТО Фетхуллаха Гюлена Инан распространял дезинформацию о турецких политиках.

Это не первая подобная операция турецкой разведки за пределами страны. На этой неделе ее сотрудники вывезла двух сторонников организации из Азербайджана и Украины, а в конце марта MIT вывезла из Косово шестерых членов ФЕТО. По сообщениям официальной Анкары, всего за последнее время Турция вывезла не менее 80 сторонников этой организации из 18 стран.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку госпереворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ФЕТО.

В настоящее время Анкара рассчитывает на продвижение в переговорах с Вашингтоном о выдаче Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции обвиняют в организации попытки госпереворота 15 июля 2016 года. В воскресенье посол Турции Хюсейин Дириоз заявил ТАСС.

"Уже долгое время Турция добивается выдачи Гюлена. Переговоры продолжаются. Анкара ожидает продвижение в переговорах в ближайшее время", - сказал он. Посол также напомнил о встрече американо-турецкой рабочей группы, которая состоялась 13 июля в Анкаре, где представители министерств внутренних дел, юстиций и иностранных дел обсудили выдачу исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и борьбу с ассоциированной с ним организацией ФЕТО.

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