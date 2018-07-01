Туск ответил Трампу намеком: ЕС и США - лучшие друзья

Дата публикации: Сегодня, 09:29 Просмотрено: 21

Евросоюз и США являются лучшими друзьями, а кто считает их соперниками - распространяет фейковые новости. Об этом, как передает ТАСС, написал в воскресенье в Twitter глава Европейского совета Дональд Туск, никак не прокомментировав этот пассаж. Его намек, однако, очевиден - фраза адресована президенту США Дональду Трампу, который ранее в интервью телеканалу CBS назвал Евросоюза и США "соперниками".

"Америка и ЕС - лучшие друзья. Кто бы ни говорил, что мы соперники, тот распространяет фейковые новости", - написал Туск, немедленно вызвав интенсивную дискуссию как между сторонниками и противниками Трампа, так и между друзьями и соперниками ЕС.

Ранее телеканал CBS опубликовал фрагмент интервью президента США Дональда Трампа в котором тот заявил: "Я думаю, что у нас много соперников. Я думаю, что Евросоюз является нашим соперником, что они делают в торговле". Он добавил, что Россия также является соперником Штатов в некоторых аспектах, а Китай - соперник в экономическом плане.

"Но это не значит, что они плохие. Это значит, что они составляют конкуренцию", - подчеркнул хозяин Белого дома. "Я уважаю лидеров этих стран. Но с точки зрения торговли они действительно используют нас, многие из этих стран являются членами НАТО и не платят по счетам", - отметил Трамп, говоря о странах ЕС.

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса.

Трамп потребовал от всех стран - участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса в Брюсселе хозяин Белого дома предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП.

Дональд Туск, напомним, известен как глубоко убежденный евроатлантист, про него даже говорят, что ему бы следовало возглавлять НАТО, а не ЕС. В настоящее время глава Европейского совета в компании с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером собирается выехать в аэропорт по дороге на саммит ЕС-КНР в Пекин, где главной темой станет координация действий по противодействию торговым пошлинам США.

www.newsru.com