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В миреВо время визита Трампа в Хельсинки его запасной самолет приземлится в Таллинне

Дата публикации: Вчера, 10:46 Просмотрено: 106

В это воскресенье в Таллиннском аэропорту приземлятся запасной самолет президента США Дональда Трампа, а также сопровождающий его транспортный самолет.

Во время визита Трампа в Хельсинки его запасной самолет приземлится в Таллинне

Президент США Дональд Трамп с супругой. Автор: AFP Photo/Scanpix

Оба воздушных судна -  транспортный самолет Военно-воздушных сил США, а также запасной борт американского лидера Boeing C-32 - пробудут в режиме ожидания в Таллиннском аэропорту до завершения саммита в Хельсинки в понедельник, передает служба новостей "Радио 4".

Сам президент США прибудет в Хельсинки в воскресенье на  Boeing 747 Air Force One.

rus.err.ee

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