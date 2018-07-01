Во время визита Трампа в Хельсинки его запасной самолет приземлится в Таллинне

В это воскресенье в Таллиннском аэропорту приземлятся запасной самолет президента США Дональда Трампа, а также сопровождающий его транспортный самолет.

Оба воздушных судна - транспортный самолет Военно-воздушных сил США, а также запасной борт американского лидера Boeing C-32 - пробудут в режиме ожидания в Таллиннском аэропорту до завершения саммита в Хельсинки в понедельник, передает служба новостей "Радио 4".

Сам президент США прибудет в Хельсинки в воскресенье на Boeing 747 Air Force One.

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