Во время визита Трампа в Хельсинки его запасной самолет приземлится в Таллинне

В миреВо время визита Трампа в Хельсинки его запасной самолет приземлится в Таллинне
Дата публикации: Вчера, 10:46 Просмотрено: 106
В это воскресенье в Таллиннском аэропорту приземлятся запасной самолет президента США Дональда Трампа, а также сопровождающий его транспортный самолет.
Президент США Дональд Трамп с супругой. Автор: AFP Photo/Scanpix
Оба воздушных судна - транспортный самолет Военно-воздушных сил США, а также запасной борт американского лидера Boeing C-32 - пробудут в режиме ожидания в Таллиннском аэропорту до завершения саммита в Хельсинки в понедельник, передает служба новостей "Радио 4".
Сам президент США прибудет в Хельсинки в воскресенье на Boeing 747 Air Force One.